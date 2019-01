Deputados chumbam legalização da venda da canábis

A conjugação dos votos contra do PSD, CDS e PCP levou esta manhã ao chumbo no Parlamento dos projetos-lei do Bloco de Esquerda e do PAN que visavam a legalização da comercialização da canábis.

A maior parte da bancada do PS absteve-se face aos dois diplomas mas alguns deputados votaram contra e outros a favor. No projeto do BE, 25 deputados socialistas votaram a favor e oito contra. Já no do PAN, 26 foram a favor e sete contra. Em relação a ambos, os restantes deputados socialistas abstiveram-se

Os dois deputados do PEV abstiveram-se nos dois diplomas.