Crianças da Junta de Freguesia da Estrela e da Sala da Marta visitam o Media Lab DN

34 crianças da Junta de Freguesia da Estrela e 11 do Centro de Explicações e Apoio ao Estudo Sala da Marta visitaram, na manhã desta terça-feira, o Media Lab do Diário de Notícias, em Lisboa.

Os estudantes começaram por assistir a um vídeo exclusivo sobre a história do Diário de Notícias, que lhes permitiu aprender mais sobre os projetos em que o jornal esteve envolvido e os portugueses famosos que fizeram parte dos seus quadros. Depois, tiveram uma pequena formação sobre comunicação e jornalismo, que forneceu as bases necessárias para desenvolver as atividades que lhes foram propostas a seguir.

Os alunos passaram, então, à prática: os mais crescidos da Junta de Freguesia da Estrela fizeram um noticiário de rádio, no qual escreveram e gravaram as suas próprias notícias; os mais novos, juntamente com as crianças da Sala da Marta, construíram a primeira página de um jornal.

Os "pequenos jornalistas" tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, e esclarecer todas as suas dúvidas sobre jornalismo.

O Media ​​​​​​​Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.