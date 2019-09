Constitucional volta a chumbar lei da gestação de substituição

Em abril do ano passado, o Tribunal Constitucional vetou as alterações à lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA) e, no caso da gestação de substituição, por não prever um período de arrependimento à gestante após o nascimento da criança. Só que os deputados voltaram a aprovar a lei sem que essa possibilidade estivesse contemplada, ou seja, não "emendou" a inconstitucionalidade que os juízes encontraram na primeira versão. E que estipula que o arrependimento só possa acontecer até ao inicio dos tratamentos de PMA.

Ao abrigo do artigo 278 da Constituição, o Tribunal Constitucional pronunciou-se pela inconstitucionalidade das referidas normas, por violação do direito ao desenvolvimento da personalidade da gestante, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos.

O BE apresentou uma proposta em que se previa "que a gestante de substituição possa revogar o seu consentimento até ao momento de registo da criança nascida do processo de gestação de substituição", mas esta não teve a aprovação da maioria parlamentar. A nova lei foi aprovada a 19 de julho.

A 26 de agosto, Marcelo Rebelo de Sousa, requereu ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do diploma sobre procriação medicamente assistida. Foi a primeira vez que o PR envia um diploma para o TC, mas era uma decisão esperada depois do chumbo da primeira versão.

Trata-se da sétima alteração à lei nº 32/2006, de 26 de julho, e o TC decidiu esta quarta-feira manter o chumbo, com um voto vencido do conselheiro Cláudio Monteiro.