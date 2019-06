Concurso especial para alunos do profissional não avança este ano

No novo modelo, caberá às instituições do ensino superior definir provas de acesso específicas para os alunos do ensino profissional

Os alunos dos cursos profissionais do ensino secundário não vão poder candidatar-se ao ensino superior, no próximo ano letivo, através de concursos especiais, avança esta quinta-feira o jornal Público. O Governo, que já tinha anunciado a medida - que deveria avançar no próximo ano letivo como projeto-piloto - não vai avançar para já. "Não haveria tempo para uma mobilização dos estudantes", afirmou ao diário o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, João Guerreiro.

Os concursos especiais visam facilitar o acesso dos alunos do ensino profissional ao ensino superior, criando uma via própria de acesso. Atualmente, os exames nacionais acabam por afastar estes alunos, que se veem confrontados com exames nacionais em matérias que muitas vezes não estudaram. A ideia é substituir os exames nacionais por concursos locais. Caberá às instituições - universidades ou politécnicos - definir critérios e provas de acesso específicas para estes alunos.

A criação deste novo regime, que agora fica adiado, não foi recebida de forma unânime, com responsáveis de universidades a temer que esta via se traduza num acesso particularmente facilitado ao ensino superior.