Colégio Santa Maria visita o Media Lab DN

Nesta terça-feira, os alunos do 6º ano do Colégio Santa Maria participaram no workshop "Ecojornalistas: Missão 3R". Esta atividade, para além de promover a literacia mediática foca-se na prevenção e na compreensão de assuntos relacionados com o meio ambiente e pretende sensibilizar os mais jovens para a gestão eficaz dos resíduos urbanos.

A visita começou pela visualização de um vídeo alusivo à história do Diário de Notícias, e de seguida, os estudantes aprenderam noções básicas de jornalismo e conheceram os principais critérios noticiosos. Foram ainda alertados para os perigos adjacentes ao uso da internet, como o cyberbullying, o clickbait, as identidades anónimas e o conceito das fake news.

Pondo mãos à obra, os jovens dividiram-se em pares e começaram a completar as suas primeiras páginas, sempre com notícias enquadradas na temática da ecologia.

No final, testemunharam o trabalho de um jornalista em ambiente de redação, e a dinâmica do seu local de trabalho, compreendendo melhor os horários e desafios de criar um jornal, nos seus dois formatos: digital e impresso.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.