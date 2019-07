Clube Darca visita Media Lab do Diário de Notícias

Ao longo da visita as jovens do clube Darca realizaram diversas atividades. Em primeiro lugar, visualizaram um vídeo sobre os 154 anos de história do jornal e assistiram a uma formação sobre o jornalismo e a evolução da comunicação.

Num momento mais prático, as alunas selecionaram as notícias mais pertinentes e construíram as suas próprias primeiras páginas.

As jovens visitaram, ainda, a redação do DN e, assim, tiveram a oportunidade de conhecer o sítio onde trabalham os jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.