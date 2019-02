Casa cheia no Media Lab DN

A visita começou com um vídeo sobre o Diário de Notícias. Numa plateia completamente cheia, os estudantes puderam aprender um pouco mais sobre os 154 anos de história do jornal, percebendo de que forma este se manteve ligado à sua comunidade de leitores ao longo dos anos. Ainda numa vertente teórica, seguiu-se uma formação sobre o jornalismo, em que se discutiram temas como as fake news, o jornalismo digital e a estrutura da notícia.

Os estudantes foram depois divididos em vários grupos de trabalho. Todos eles trabalharam a escrita jornalística, tendo de ler, interpretar e sintetizar notícias já escritas, mas cada grupo se focou num formato específico. Sempre com o site do Diário de Notícias como fonte de informação, alguns jovens construíram, em trios, primeiras páginas de jornal, outros foram ainda mais longe e escreveram um jornal de quatro páginas, e os restantes grupos gravaram noticiários de rádio e em vídeo.

Finalmente, os jovens tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, podendo ver em primeira mão o espaço onde os jornalistas profissionais trabalham diariamente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Medial Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.