Câmara da Nasa revela tempestades gigantes em Júpiter

A missão Juno da agência espacial norte americana Nasa está a revelar novas imagens de ciclones em Júpiter, que estão a contribuir para aumentar o conhecimento cientifico sobre a composição e a formação do planeta que orbita a cada 53 dias.

As imagens estão a ser captadas pela JunoCam, câmara enviada na missão Juno com o objetivo de obter as melhores imagens das regiões polares de Júpiter.

"Quando passámos pela primeira vez para lá dos polos, soubemos que estávamos a ver um territorio em Júpiter que nunca tínhamos visto antes", explica a professora Candice Hansen, do Instituto da Ciência Planetário, no Arizona, responsável pelo projeto JunoCam, citada pela BBC. "O que não esperávamos era que pudéssemos ver ciclones em forma de polígnos, enormes tempestades - o dobro do tamanho do Texas", acrescenta.