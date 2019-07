Calor até sexta, mas prepare-se que sábado volta a chuva. Até no Algarve

Esta sexta-feira as temperaturas chegaram aos 40º em algumas localidades do interior do país. Todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, estão até ao final do dia de sexta-feira sob aviso amarelo, o menos grave, por causa do calor, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No entanto, sexta-feira já haverá menos sol e até possibilidade de chuva no distrito de Leiria. No site do IPMA, o mapa mostra céu nublado de norte a sul mas as temperaturas ainda vão estar elevadas - com máximas acima dos 30º em vários distritos.

Já no sábado, as temperaturas vão baixar em todo o país e há previsão de chuva para toda a região Norte (distritos de Viana do Castelo, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Aveiro, Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Leiria) e ainda para Faro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a previsão do IPMA, no sábado as temperaturas máximas vão chegar apenas aos 31º em Santarém e Beja e 30º em Évora. Em Aveiro a máxima prevista é de 23º e em Faro de 24º.