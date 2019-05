Biólogo Luís Ceríaco falou aos jovens repórteres de ciência do Media Lab do DN

Alterações climáticas no arranque de "Jovens Repórteres de Ciência" do Media Lab do DN

Biólogo e especialista em répteis e anfíbios, Luís Ceríaco, que é investigador do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade di Porto e já descobriu 11 espécies novas para a ciência, foi esta terça-feira o convidado do ciclo "Jovens Repórteres de Ciência" do Media Lab.

Cerca de 20 alunos do 7º ano da Escola Básica General Humberto Delgado, de Santo António dos Cavaleiros, participaram na sessão, onde puderam ouvi-lo e, depois, entrevistá-lo.

Aos alunos, Luís Ceríaco falou da aventura - e do muito trabalho - que é a descrição de uma nova espécie, do trabalho de campo ao laboratório, com a análise das particularidades morfológicas, genéticas e outras dos espécimes recolhidos no terreno, seguindo-se a comparação com outras espécies em museus. O biólogo explicou a ienorme mportância que este trabalho tem na preservação da biodiversidade e dos ecossistemas.

A sua apresentação motivou depois entrevistas que os alunos desta eco-escola fizeram ao investigador em suporte rádio e vídeo, com o apoio da jornalista de ciência do DN, Filomena Naves.

Os estudantes tiveram ainda a oportunidade de fazer notícias sobre temas científicos e construir uma primeira página do Diário de Noticias.

As próximas sessões do ciclo "Jovens Repórteres de Ciência", que decorre até 4 de junho, serão dedicadas a outros temas ligados à ciência, como a energia e os desafios que se colocam neste campo, no futuro próximo, que é já amanhã.