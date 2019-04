Baleia grávida encontrada morta com 22 quilos de plástico no estômago

Baleia encontrada morta com 40 quilos de plástico no estômago

Uma baleia grávida, com oito metros de comprimento, foi encontrada morta na Sardenha, Itália, com 22 quilos de plástico no estômago. O feto também estava morto, adiantou o ministro do Meio Ambiente italiano.

O animal foi encontrado em Porto Cervo, uma zona muito popular entre turistas na Sardenha.

"Sacos do lixo, redes de pesca, linhas, tubos e a cápsula com líquido de uma máquina de lavar ainda reconhecível" são alguns dos objetos que se encontravam dentro do mamífero, segundo disse o presidente da organização SeaMe, Luca Bittau, à CNN.

A causa da morte da baleia ainda é desconhecida, mas o presidente da SeaMe acredita que depois de serem feitos exames toxicológicos seja possível determinar o que aconteceu. Bittau referiu ainda que o feto terá morrido ainda antes de a carcaça do animal dar à costa, visto estar num "estado avançado de composição".

Sergio Costa, ministro do Ambiente de Itália, comentou o episódio no Facebook: "Ainda há alguém que diga que estes não são problemas importantes? Para mim sim, e são prioritários", escreveu. O governante sublinhou também a importância de respeitar a lei recentemente aprovada no Parlamento Europeu, que proíbe vários objetos de plástico descartáveis como cotonetes, colheres, copos a partir de 2021 e o dever de começar a cumpri-la "não hoje, nem ontem".

O ministro prometeu também que Itália será um dos países a implementar a nova lei e declarou que a guerra contra o plástico descartável já começou.

No mês passado, uma jovem baleia foi encontrada morta nas Filipinas com 40 quilos de sacos plásticos no estômago, incluindo sacos de arroz e sacos de supermercado. Segundo o biólogo marinho e ambientalista Darrel Blatchley o animal morreu devido à ingestão de plástico, que o impediu de consumir comida e, consequentemente, o animal acabou por ficar desidrato e débil.