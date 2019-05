Ativistas marcham hoje no Porto e outras cidades do mundo contra a Monsanto

Herbicida Roundup está no centro do problema.

Ativistas contra os organismos geneticamente modificados e químicos utilizados na agricultura vão marchar hoje em várias cidades do mundo, incluindo o Porto, contra a empresa de produtos químicos Bayer-Monsanto.

Na cidade do Porto, os ativistas vão encontrar-se às 15:00 na praça dos Poveiros, marchando depois até à praça D. João I.

Esta marcha mundial é um apelo para a ação com vista a sensibilizar e informar o público sobre os perigos que os organismos geneticamente modificados e os agroquímicos representam para a saúde e ambiente.

França, Alemanha, Sérvia, Chipre, Índia, Canadá, Estados Unidos, México, Chile e Austrália estão entre os países onde os ativistas vão protestar contra a atividade da Bayer-Monsanto e reclamar um novo modelo de exploração agrícola.

O protesto no Porto é organizado pelo coletivo Porto Sem OGM, da Associação Musas, do núcleo do Porto do PAN -- Partido Animais, Pessoas e Natureza e do Terra Viva - Associação de Ecologia Social.

A marcha, que se realiza desde 2013 em vários países, acontecerá dias depois de um júri norte-americano ter condenado a Monsanto, detida pelo gigante químico Bayer, a pagar uma indemnização no valor de 1,8 mil milhões de euros a um casal que responsabilizou o herbicida Roundup pelo cancro que ambos sofrem.

CMP (APN)