Alunos do 9.º ano sobem a Matemática e descem a Português

Cerca de 60% dos alunos do 9.º ano tiveram uma classificação igual ou superior 50% no exame de Matemática. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, a média de Matemática subiu de 47 para 55 pontos percentuais (numa escala de 0 a 100). No exame de Português, os resultados pioraram, com uma descida da média de 66 para 60 pontos percentuais.

À semelhança do que tem vindo a acontecer, os resultados na prova de Português continuam a ser mais positivos, com cerca de 77% dos alunos a obter uma classificação igual ou superior a 50%. Relativamente a 2018, a prova foi realizada por menos 2466 alunos (91623, no total), registando-se uma descida de um ponto percentual na taxa de reprovação - passou de 6 para 5%. Analisando as classificações, apenas 13 alunos conseguiram atingir os 100 pontos.

Já a Matemática, a percentagem de alunos reprovados passou dos 33 para os 29% - uma descida de quatro pontos percentuais. De acordo com o gráfico de distribuição das classificações, dos 92471 alunos que realizaram as provas, 9872 tiveram uma classificação superior a 90 pontos percentuais - e 391 tiveram a nota máxima (100 pontos percentuais).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No parecer emitido após o exame, a Sociedade Portuguesa de Matemática considerou tratar-se "de uma prova sem surpresas, muito acessível, que não avalia adequadamente o que é prescrito pelo currículo do 3.º ciclo e que confirma a tendência observada para uma simplificação das diferentes avaliações externas".

Segundo os dados do Ministério da Educação, foram realizadas 191 497 provas finais do terceiro ciclo em 1198 escolas de todo o país. No processo de vigilância, lê-se no documento, estiveram envolvidos "10 000 docentes vigilantes e pertencentes aos secretariados de exames das escolas, cujo desempenho foi fundamental para que a 1.ª fase tenha decorrido sem problemas de maior e com um baixo número de ocorrências".

No ano passado, mais de metade dos alunos do nono ano tiveram negativa a Matemática - só 48% tiveram classificação positiva (igual ou superior a 50%) -, enquanto no exame de Português os resultados foram mais positivos e a percentagem de alunos com 50% ou mais subiu para 87% face ao ano anterior.

Dos 94 524 que fizeram a prova de Matemática em 2018, 49 173 tiveram negativa e a média foi de 47 pontos, numa escala de 0 a 100, o que significa que houve uma descida de seis pontos em relação ao ano anterior, quando a média se fixou nos 53.

Na disciplina de Português, a média subiu oito pontos percentuais no ano passado em relação ao ano anterior, tendo passado de 58 para 66, mas não houve uma melhoria significativa na taxa de reprovação: passou de 7 para 6%.