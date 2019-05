Alunos do 1º ciclo do Colégio Astoria visitam o Media Lab DN

Cerca de 60 alunos do 1.º ao 4.º anos do Colégio Europeu Astoria visitaram, esta quinta-feira, o centro educativo Media Lab, no Diário de Notícias.

Os meninos e meninas começaram por assistir a um vídeo sobre a história do Diário de Notícias. Seguiu-se uma formação sobre os media e o jornalismo. Aprenderam como é elaborada uma notícia e os elementos que constituem a primeira página de um jornal.

Prontos para vestir a pele de um jornalista, os pequenos estudantes passaram à ação. Enquanto o 1.º e 2.º anos construíam a sua primeira página, os alunos do 3.º e 4.º liam e gravavam noticiários de rádio com notícias sobre Política, Sociedade, Desporto, Cultura, entre outros.

Antes de terminar a visita, os alunos puderam conhecer a redação do Diário de Notícias e testemunhar o ambiente de trabalho dos jornalistas.

O Medial Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.