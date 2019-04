Alunos de Vialonga visitam o Media Lab do Diário de Notícias

Estudantes do 9º e 10º anos, da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Vialonga visitaram, na tarde desta quarta-feira, o Media Lab do Diário de Notícias, em Lisboa.

No âmbito de uma parceria do programa Erasmus+, e sob o tema da água, o grupo de estudantes que participou nas atividades do Media Lab incluiu, para além dos portugueses da escola anfitriã, jovens de diferentes países europeus: Espanha, Dinamarca e Grécia.

Os alunos começaram por assistir a um vídeo que lhes deu a conhecer um pouco da história do jornal, bem como os projetos sociais que desenvolveu e as figuras ilustres que fizeram parte do seu percurso. De seguida, tiveram uma pequena formação, em português e inglês, sobre o jornalismo, onde aprenderam mais acerca da história da comunicação, da importância de nos mantermos informados - como forma de podermos tomar decisões também mais informadas - e dos critérios que definem o que é uma notícia.

A seguir à formação, os estudantes puseram em prática os seus novos conhecimentos e participaram numa atividade que lhes permitiu serem "jornalistas por um dia": criar a primeira página de um jornal. Em grupos de dois ou três, tentando que houvesse sempre um português por grupo, os alunos escreveram as suas próprias notícias sobre o meio ambiente, utilizando o dossier temático Ecojornalistas e fazendo, assim, jus ao tema que os juntou.

Após o workshop, estes jovens tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, onde puderam perceber como é o dia a dia de um profissional de jornalismo.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.