Alunos de Salvaterra de Magos visitam o Media Lab do Diário de Notícias

32 alunos do 11º ano da Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Salvaterra de Magos visitaram, na manhã desta sexta-feira, o Media Lab DN, nas Torres de Lisboa.

Os estudantes começaram a sua visita com o visionamento de um filme exclusivo sobre o Diário de Notícias, com o qual aprenderam mais sobre a história do jornal, as moradas por onde passou e os projetos de cariz social em que se envolveu ao longo dos anos.

De seguida, os jovens tiveram uma formação sobre jornalismo, onde aprenderam, por exemplo, a importância das fontes, que acontecimentos constituem e como se escreve uma notícia. Com os novos conhecimentos frescos na cabeça, os alunos passaram então à prática: divididos em três grupos fizeram, a pares, um noticiário de televisão, um noticiário de rádio e uma primeira página de um jornal.

Antes do seu regresso a casa, os alunos visitaram ainda as redações do Diário de Notícias e da TSF, onde puderam ver, ao vivo, o local onde trabalham os jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.