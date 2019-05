Alunos da Batalha passam uma manhã no Media Lab do Diário de Notícias

A visita começou com o visionamento de um filme sobre os 154 anos do Diário de Notícias, onde lhes foram contadas todas as iniciativas que o jornal promoveu ao longo da sua história, como a angariação de fundos que o jornal promoveu para que a estátua do Marquês de Pombal pudesse ser finalizada. De seguida, tiveram uma formação sobre a evolução da comunicação, mas também sobre literacia mediática. Os estudantes, que são os jornalistas do jornal escolar "Alfabeto" foram bastantes participativos, colocando questões bastante pertinentes sobre os assuntos que iam sendo discutidos.

Numa parte mais prática, os estudantes foram divididos em três grupos: um grupo fez a primeira página de um jornal, outro um noticiário de rádio e um terceiro grupo fez um noticiário de vídeo. Cada grupo selecionou, a partir do site do DN, as notícias que considerou mais importantes e reescreveram-nas para os diferentes formatos.

Todos os alunos tiveram, ainda, a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, ficando, assim, a saber como funciona o espaço onde trabalham os jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.