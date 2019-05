Alterações climáticas no arranque de "Jovens Repórteres de Ciência" do Media Lab do DN

Os alunos da Casa Pia de Lisboa e do Colégio Militar antes da sessão com Francisco Ferreira

As alterações climáticas foram o tema de arranque, esta segunda-feira, do ciclo "Jovens Repórteres de Ciência 2019" do Media Lab do DN, que vai decorrer semanalmente, até 4 de junho.

Nesta primeira sessão participaram quase 40 alunos do 3º ciclo do Colégio Militar e da Casa Pia de Lisboa, que assistiram à palestra de Francisco Ferreira sobre alterações climáticas.

O professor universitário e ambientalista abordou as várias facetas do tema, da sua fundamentação científica às consequências que já são hoje visíveis, passando pelas soluções que estão a ser postas em prática e pelas que ainda vão ser necessárias no futuro para lidar com o problema, que o especialista classificou como "o maior problema que a humanidade vai enfrentar nas próximas décadas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os alunos gravaram depois entrevistas em suporte rádio e vídeo com o convidado da sessão, nas quais tiveram a colaboração da jornalista do DN Filomena Naves, e tiveram também oportunidade de escrever notícias sobre o tema e de construir uma primeira página do DN relacionada com temas de ambiente.

As próximas sessões serão dedicadas a outras grandes áreas científicos, como o espaço, a biodiversidade ou a energia, e entre os convidados das sessões contam-se especialistas como a astrobióloga Zita Martins, investigadora em missões espaciais da ESA, a agência espacial europeia, o biólogo Luís Ceríaco, investigador e curador adjunto da coleção de répteis e anfíbios do MUHNAC, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, ou ainda David Marçal, comunicador de ciência e autor de livros de divulgação, entre os quais "Cientistas Portugueses", a sua obra mais recente, que traça o perfil dos cientistas portugueses, enquadrando a sua atividade dentro e fora do país.