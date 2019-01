Alerta de fraude. Se receber telefonema em nome da Microsoft desconfie

O Centro Nacional de Cibersegurança lançou um alerta, na quinta-feira, sobre a tentativa de roubo de informações e/ou ataque de ransomware. "Tem-se vindo a notar um aumento de telefonemas fraudulentos em nome da empresa Microsoft, que incentivam as vítimas a instalarem programas maliciosos no seu computador, com a intenção de roubar informações e/ou cifrar o conteúdo das máquinas, exigindo um resgate", lê-se no comunicado.

Além disso, os criminosos tentam "aceder a detalhes dos cartões de crédito das vítimas".

O organismo recomenda que quem for contactado deve ignorar as pessoas, não fornecer qualquer dado pessoal e que faça queixa às autoridades. Pode fazê-lo aqui.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Centro Nacional de Cibersegurança é o órgão do Estado que tem por missão zelar para que o ciberespaço seja um lugar onde os portugueses possam navegar de forma "livre, confiável e segura". O organismo foi criado em 2014 e funciona no âmbito do Gabinete Nacional de Segurança.