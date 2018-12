Agrupamento de Escolas de Aljustrel participa no Workshop "Falando da Europa"

Na passada quinta-feira, os alunos do Agrupamento de Escolas de Aljustrel vieram concluir as sessões deste ano do Workshop "Falando da Europa", uma parceria do Media Lab DN com Espaço Público Europeu, que decorreram na sede do Global Media Group, em Lisboa.

Para a última sessão, o Espaço Público Europeu convidou Paulo Baptista, da Antena da Direção-Geral da Tradução em Portugal, que explicou aos alunos de Aljustrel a importância de aprender línguas e quais as formas que União Europeia disponibiliza para a aprendizagem das mesmas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Antes de meterem mãos-à-obra, os alunos assistiram a uma formação sobre a evolução da comunicação, mas também à curta-metragem Hostel com Vida, uma iniciativa da Comissão Europeia que visa promover a interação entre os países da União Europeia.

De seguida, foram divididos pelas diversas actividades. Uns alunos fizeram a 1ª página de um jornal, outros um jornal de 4 páginas e houve ainda quem fizesse um noticiário em video e em rádio. Todos os estudantes tiveram também a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias

No fim da atividade, uma das professoras que acompanhou os alunos, disse que estas iniciativas "permitem o enriquecimento dos jovens, quer em termos sociais ou cívicos, mas também porque levamos daqui alguns possíveis jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação ativa