23 turistas espanhóis assistidos em Fátima por intoxicação alimentar

Vinte e três turistas espanhóis que estão hospedados num hotel em Fátima, Ourém, tiveram de ser assistidos na sexta-feira devido a uma intoxicação alimentar depois de comerem numa excursão, informou fonte dos bombeiros.

O adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Fátima, Hugo Fonseca, disse à Lusa que as pessoas tinham participado numa excursão, onde ingeriram alimentos, e sentiram-se indispostas à chegada ao hotel.

Dezoito das vítimas foram assistidas no local e cinco foram transportadas, sem gravidade, para o Hospital de Leiria. "Os cinco turistas espanhóis que deram entrada [no Hospital de Leiria] já tiveram alta", afirmou à agência Lusa a assessoria de imprensa do hospital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os bombeiros receberam o alerta cerca das 21:00, desconhecendo que alimento terá estado na origem dos sintomas de intoxicação alimentar.

No local estiveram 14 elementos dos Bombeiros Voluntários de Fátima, apoiados por sete veículos, a GNR e uma viatura médica de emergência de Leiria.