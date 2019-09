Morreu Nelson Traquina, professor que marcou gerações de jornalistas

Com 71 anos acabados de fazer, no passado dia 17 de setembro, Nelson Traquina morreu em Lisboa, vítima de ataque cardíaco. Nasceu nos EUA em 17 de setembro de 1948, filho de pais açorianos. Tinha portanto dupla nacionalidade: luso-americano. E um sotaque misturando o português e o inglês da América que ninguém que o conheceu se esquece.

Traquina chegou a Portugal em 1974, como jornalista ao serviço de uma agência norte-americana de notícias. Depois, na universidade, tendo no currículo um doutoramento em Paris (Sorbonne), pôs ao serviço do ensino toda a sua experiência prática do exercício do jornalismo.

Foi o principal autor de uma grande análise do tratamento jornalístico da Sida em Portugal, estudo no qual colaboraram vários dos seus alunos.

Catarina Carvalho, diretora executiva do DN, que foi sua aluna na Nova nos anos 90 do século passado, diz: "Com Nelson Traquina tivemos os primeiros vislumbres do que era o jornalismo na FCSH [Faculdade de Ciências Sociais e Humanas] da Nova. Ele tinha uma maneira muito teatral de dar aulas, o que provocava por vezes risos - mas, olhando à distância, foi quem nos transmitiu a emoção e o valor do jornalismo para a sociedade. Havia uma frase que ele dizia, de que quase todos os dias me lembro, no dia a dia da profissão. 'A importância do factor Tempoooo"', dizia o professor Traquina, prolongando os ooo finais. Tão verdade no jornalismo. Tão a base do jornalismo. Na cadeira dele fiz a minha primeira reportagem sobre os faróis de Portugal."

Dora Santos Silva, que lhe herdou as cadeiras quando Traquina se jubilou, recordou ao DN a sua "enorme paixão dele pelo jornalismo". "Se escolhi este curso foi por razões mais egoístas, porque gostava muito de escrever. Com ele apercebi-me de que o jornalismo era um serviço para os outros e de uma grande responsabilidade".

