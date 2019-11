Incêndios na Austrália já mataram mais de 1000 coalas e deixam espécie em risco

Todos os dias são resgatados coalas por entre as chamas.

O número é avançado pela responsável da Australian Koala Foundation (AKF), Deborah Tabart, à revista Forbes. "Mais de mil coalas já morreram devido aos incêndios".

O que pode significar que a espécie está "funcionalmente em extinção", diz Deborah. Ou seja, há uns anos, estimava-se que esta espécie na Austrália deveria rondar mais de 100 mil espécimes, neste momento a AKF acredita que sejam apenas 80 mil.

A extinção funcional ocorre quando uma população se torna tão limitada que deixa de desempenhar um papel significativo no seu ecossistema. O número limitado de coalas torna a viabilidade a longo prazo mais improvável e altamente suscetível a doenças, alerta a AKF.

Neste momento, o Port Macquarie Koala Hospital está a responder a todas as situações de emergência, mas o porta-voz já anunciou em entrevista à CNN que o risco de extinção "é ainda maior agora". "Aproximadamente 75% da área atingida por incêndios florestais faz parte do habitat natural dos coalas", comentou. "Esta tragédia devastou uma das populações mais geneticamente diversas de coalas do mundo".

O hospital já iniciou uma campanha de angariação de fundos para ajudar os espécimes que estão a ser resgatados, tendo alcançado em poucos dias em poucos dias 1,5 milhões de dólares.

Com os fogos a deflagrar há várias semanas, os coalas não têm para onde fugir, muitos acabam por ser resgatados pelos moradores locais, que os têm tentado ajudar. Na semana passada, o vídeo de uma mulher a resgatar um coala na zona de Nova Gales Sul tornou-se viral e correu mundo [ver acima].

Os ambientalistas e cientistas a situação é "dramática", até porque os coalas têm sido das espécies mais capturadas para o comércio de peles internacional.

De acordo com dados oficiais australianos, citados pelos órgãos de comunicação social, mais de 2,5 milhões de coalas foram mortos nos últimos anos.