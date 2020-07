Helena Coelho supera-se na capa da "Women"s Health"

O desafio começou a 18 de dezembro, venceu a pandemia e agora a influencer Helena Coelho mostra como se superou a si própria, sendo capa da edição de julho-agosto da Women"s Health. Sonho antigo, a estrela das redes sociais aceitou mudar de hábitos de vida e sujeitar-se a uma transformação física, à semelhança de outros nomes sonantes que já fizeram o mesmo para revista masculina de matriz desportiva, a Men"s Health.

"Não que ela não se sentisse bem, mas porque todos conseguimos sempre procurar a nossa melhor versão. E ela tinha este sonho. A Helena foi incrível", descreve o diretor de ambas publicações. Pedro Lucas descreve o processo de trabalho de cinco meses, que conseguiu, da parte de Helena Coelho, vencer os tempos de quarentena, com 13 a 18 mil pessoas a seguir diariamente os seus planos de pratica de exercício físico diário.

"Agora podem dizer... Ah, afinal, era por isso é que ela treinava tanto durante o confinamento! [...] Sim, era para a capa da Women"s Health; sim, era para se superar; sim, era para se sentir mais saudável que nunca. Sim, era porque é uma mulher determinada que se foca e vai à luta pelos seus sonhos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Capa da Women's Health

"Sempre fui saudável, fiz desporto e comi razoavelmente bem mas nunca consegui levar a cabo alguns objetivos pessoais. Começava e desistia tantas vezes que já nem eu me levava a sério", começou por justificar a instagramer, num post que, em cerca de duas horas, somava quase 70 mil likes.

Numa mensagem em que deixa claro que cumpriu um sonho, ser capa da Women"s Health, Helena Coelho diz que teve "os melhores" com ela - inclusivamente o namorado e personal trainer Paulo Teixeira - e que teve "de dar o melhor para honrar o trabalho deles e provar que conseguia"

"Em cinco meses, treinei sete vezes em ginásio. Com a pandemia mundial, que nos trocou as voltas, tive de me adaptar em casa e treinei em live com vocês diariamente para me comprometer e não falhar. Vocês fizeram parte deste processo sem se aperceberem. Pus este objetivo à frente de tudo e a sensação de realização é tão grande que não cabe em mim", escreve. "Sou a versão 2.0 da Helena que vocês sempre conheceram. Não é pelos kg que perdi, mas pela vida que ganhei! Ainda não acredito que sou eu nesta capa", conclui.

Julho prossegue, assim, em cheio para Helena Coelho, que anunciou uma parceria com a marca internacional de produtos de beleza e perfumaria Sephora e na conceção de uma paleta de seis sombras para o verão Summer Choices. De seguida, revelou também que acabava de ser nomeada embaixadora digital da Calzedonia, antecipando a boa forma física que conseguiria e apresentaria agora na capa da Women"s Health.

Leia mais na Women's Health