Há um iceberg gigante em rota de colisão com uma ilha repleta de vida selvagem

O iceberg A68a, que em julho de 2017 se desprendeu da plataforma de gelo antártica, está atualmente à deriva nos mares do sul e a ser empurrado pela corrente circumpolar. Lentamente, esta imensa massa de gelo com 4,2 mil quilómetros quadrados, está agora em rota de colisão com uma ilha que é um verdadeira paraíso de vida selvagem

O A68a, que é maior do que o Luxemburgo segundo escreve a Reuters, irá embater com a ilha da Geórgia do Sul, habitat de dois milhões de pinguins, bem como de outros animais marinhos.

Os cientistas temem que o embate provoque uma verdadeira catástrofe ambiental, desde logo a nível submarino, quando a massa de gelo subaquática embater na parte submersa da ilha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não houve nada assim tão grande na história científica que tenhamos visto vindo para a Geórgia do Sul", disse Geraint Tarling, biólogo oceanógrafo da Observação Britânica Antártica. "Normalmente, esperaríamos que estes icebergs se despedaçassem em pleno oceano", mas tal não aconteceu.

Se o iceberg acabar por se acoplar ao flanco da ilha, prossegue este especialista, ele poderá lá permanecer por uma década até gelo derreter. Tal impedirá alguns dos dois milhões de pinguins da ilha de alcançar as águas para alimentar as suas crias.

Além disso, a água do iceberg em degelo também poderá tornar as águas inóspitas para o fitoplâncton, perturbando assim de forma profunda a cadeia alimentar de várias espécies.