Garcia de Orta fica sem urgência pediátrica à noite a partir de segunda-feira

O serviço de urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai fechar à noite a partir de segunda-feira, disse esta quinta-feira a ministra da Saúde, que prolongou o horário de duas unidades de saúde para colmatar este encerramento.

"Face às dificuldades para fazer a escala [de profissionais de saúde no Garcia de Orta], esta é a solução que, tecnicamente, foi estudada como a mais adequada e estável", afirmou Marta Temido, numa conferência de imprensa, no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Na altura, explicou que vai ser alargado o horário das unidades de saúde da Amora, no Seixal, e da Rainha Dona Leonor, em Almada, para dar resposta ao encerramento da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, que se concretiza a partir de segunda-feira. De acordo com a ministra, estas duas unidades de saúde vão passar a funcionar das 08.00 às 00.00, nos dias de semana, e das 10.00 às 22.00, no fim de semana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fora das horas de funcionamento destas duas unidades de saúde, os utentes devem utilizar a Linha Saúde 24, através do 808 24 24 24, para que, em caso de situações urgentes, os doentes sejam socorridos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que deve assegurar o encaminhamento para outros hospitais.

Reconhecendo que "não é uma solução ideal, porque é de contingência", a governante considerou que a resposta encontrada é a que garante "mais segurança" para os utentes. "É uma solução mais adequada para o propósito de garantir à população uma assistência com regularidade, estável, num período de dificuldade de fixação dos recursos humanos", ressalvou.

Na sexta-feira, a Comissão de Utentes do Seixal avançou que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, ia começar a encerrar todas as noites, a partir de segunda-feira e durante seis meses. Nessa altura, a ministra da Saúde disse que o encerramento todas as noites da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, "é uma hipótese que está ainda em estudo".

Quando questionada pelos jornalistas sobre a duração deste encerramento, Marta Temido referiu que "tudo depende da capacidade de captar pediatras e conseguir normalizar o serviço". A esse respeito, a ministra da Saúde disse que o hospital abriu, em 2018, quatro vagas para pediatria e, em 2019, três vagas e que apenas um clínico aceitou trabalhar nesta unidade de saúde.

Marta Temido explicou que, neste momento, trabalham no Hospital Garcia da Orta 29 pediatras, sendo que, destes, 11 fazem parte da unidade de Neonatologia e, desses, apenas quatro fazem urgências pediátricas.

A urgência pediátrica já tinha fechado por diversas vezes em outubro devido à falta de especialistas, levando o hospital a implementar um modelo de encerramento aos fins de semana. A falta de pediatras no Garcia de Orta afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".

Hoje, a ministra da Saúde anunciou também que no início do ano será lançado um novo concurso para a contratação de mais pediatras.