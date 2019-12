Escola Básica e Secundária Lima de Freitas vem aprender sobre oportunidades da União Europeia no MediaLab

A responsável pelo Espaço Europa, Fernanda Fernandes, iniciou a sessão da passada quinta-feira, dia 28 de novembro, destacando as inúmeras oportunidades que estão ao dispor dos jovens, tais como programas de intercâmbio dentro da União Europeia.

Com o objetivo de promover a formação de cidadãos participativos e inclusivos, de seguida, Simão Valente, membro do projeto "Pulse of Europe", deu a conhecer este movimento cívico independente que não tem objetivos políticos partidários e não tem afiliação a grupos de interesse.

Os alunos da Escola Básica e Secundária Lima de Freitas assumiram o papel de jornalistas da Europa e tornaram-se embaixadores na sua comunidade a partir da criação do seu próprio jornal, de noticiários de vídeo e de rádio, e ainda de entrevistas ao orador convidado.

No decorrer das entrevistas ao orador convidado, surgiram várias perguntas sobre a missão e os objetivos do "Pulse of Europe". Simão Valente sublinhou a importância de uma "Europa unida e democrática - uma Europa onde o respeito pela dignidade humana, o Estado de Direito, a liberdade de pensamento e de ação, a tolerância e o respeito sejam evidentes na comunidade". Para concretizar este objetivo, os vários elementos deste movimento procuram espalhar a mensagem no meio escolar, na comunidade e sobretudo nas redes sociais. Este trabalho é especialmente importante em época de eleições, altura em que tendencialmente surgem inúmeras fake news que poderão influenciar a decisão de voto.

Os conteúdos realizados pelos alunos durante este workshop temático "Falando da Europa" resultante de uma parceria do MediaLab DN com a Representação da Comissão Europeia em Portugal, estarão brevemente disponíveis no nosso canal de YouTube.