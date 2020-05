A memória mais antiga que Alexandra Azambuja guarda da mãe "está misturada com o sol da década de sessenta coado pelos cortinados cor de laranja, a música de Chico Buarque na rádio - "Estava à toa na vida, O meu amor me chamou, Pra ver a banda passar, Cantando coisas de amor" -" e o anúncio: - Sábado vais começar as aulas de ballet e aprender a fazer plié! "O que é plié?" - perguntou ela. A mãe, Lucínia Azambuja, uma das primeiras mulheres a dirigir um jornal em Portugal (o Região de Leiria, entre os finais das décadas de 1980 e 90) pegou-lhe na mão pequenina e exemplificou, qual bailarina experiente. "E eu a pensar porque haveria de gostar de fazer aquilo..."

Passaram quarenta anos entre esse momento e o último em que estiveram juntas, no verão de 2008. "Nesse final de manhã em que saiu do hospital, comigo na ambulância de mão dada, falámos de como se sentia calma e feliz por voltar ao lugar que era agora a sua casa" - um Lar de idosos, para onde a mãe fora prematuramente, na sequência de um AVC.