Curevac inicia última etapa de testes clínicos de vacina contra covid-19

"Curevac inicia a fase global 2b/3 de seus estudos clínicos necessários para a autorização da sua candidata a vacina", anunciou o laboratório com sede em Tübingen, em comunicado.

"O primeiro voluntário já foi recrutado", destacou o grupo farmacêutico, que utiliza, como as concorrentes BioNTech e Moderna, a tecnologia do RNA mensageiro para a sua vacina.

O estudo acontecerá na Europa e América do Sul com mais de 35.000 participantes, afirmou a empresa.

A segunda fase de testes clínicos começou no fim de setembro, com um estudo realizado no Peru e no Panamá com 690 voluntários.

Os resultados dos testes de fase 2 devem ser publicados até o fim do ano, segundo a Curevac.

A Curevac está atrasada em relação à concorrente alemã BioNTech, aliada do grupo americano Pfizer, cuja vacina já foi autorizada no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido.

A farmacêutica entrou este ano para índice Nasdaq da Bolsa norte-americana e arrecadou 150 milhões de dólares [cerca de 123 milhões de euros] para financiar a vacina.

A Comissão Europeia reservou 225 milhões de doses desta vacina e pode encomendar outras 180 milhões "quando o laboratório demonstrar que a vacina é segura e eficaz".