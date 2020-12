Costumavam levar atum, agora estes contentores vão transportar a vacina da covid-19

Vacinação no Reino Unido. O primeiro dia do resto da pandemia

Transportar milhões de doses da vacina da covid-19 para todo o mundo de forma rápida e a temperaturas extremamente baixas é um verdadeiro quebra-cabeças logístico. Mas a Thermo King decidiu pôr a sua experiência com o atum ao serviço desta operação.

A empresa, que revolucionou as remessas de alimentos antes da II Guerra Mundial graças ao transporte a temperaturas controladas, está a trabalhar agora com as farmacêuticas, governos e empresas de logística para garantir que as vacinas da covid-19 são preservadas até chegarem aos hospitais e clínicas de todo o mundo. Para tal estão a usar e modificar os contentores geralmente usados para transportar atum fresco para o Japão, um alimento que exige condições de refrigeração semelhantes.

"Pegámos nos contentores e reciclámo-los", explicou à CNN Francesco Incalza, presidente da Thermo King para a Europa. Médio Oriente e África.

O atum tem de ser mantido a 60 graus negativos para não perder qualidade e garantir a sua cor vermelha quando chega aos mercados e restaurantes. A vacina da covid desenvolvida pela Pfizer e BioNTech tem de ser mantida a 70 graus negativos durante o transporte.

Tendo isso em conta a Thermo King, um dos ramos da Trane Technologias, sediada na Irlanda, decidiu adaptar os seus contentores para ficarem ainda mais frios. Cada um dos contentores com seis metros de comprimento consegue transportar - por terra ou por mar - 300 mil doses da vacina da Pfizer - a primeira a ser aprovada pelos países ocidentais e que já começou a ser administrada no Reino Unido.

Geralmente os produtos farmacêuticos têm de ser mantidos a temperaturas que variam entre os dois e os oito graus durante o transporte. Mas a vacina da Pfizer é diferente e exige temperaturas muito baixas, o que levantou questões sobre a sua distribuição.