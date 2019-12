"Como aprendeste a criar galinhas?". O teste do PISA feito pelos alunos

Trata-se da maior avaliação internacional à literacia dos alunos de 15 anos e é feita de três em três anos. O PISA - Program in International Student Assessment (em tradução livre, Programa Internacional de Avaliação de Alunos) foi realizado em 79 países diferentes, Portugal incluído, para comparar a capacidade destes jovens em aplicar a aprendizagem escolar no dia-a-dia. Desde a ciência da transpiração à criação de galinhas, são várias as perguntas que cada um dos cerca de 600 mil estudantes participantes em todo o mundo encontraram no seu teste.

Durante duas horas, os alunos respondem a questões relacionadas com três áreas-chave: Ciências, Matemática e Leitura. À sua frente, encontram questões quer de escolha múltipla quer de desenvolvimento, além de um questionário sobre como percecionam o ambiente escolar ao seu redor. Faça aqui um dos módulos do teste de 2018 disponibilizado pelo site do PISA, focado na interpretação de textos de um fórum sobre a saúde de galinhas. E um outro referente à versão de 2015, sobre transpiração.

O teste de 2018 é assim:

Exemplo de uma pergunta do teste PISA © Printscreen

Em Portugal, foram 5932 alunos e 5452 professores, entre 276 escolas de todas as regiões do país. A grande maioria dos alunos de 15 anos participantes no estudo (57,4) encontrava-se no 10.º ano de escolaridade - um número superior ao registados nos últimos anos, em que havia uma maior distribuição por outros anos. Já 17,2% ainda estava no 9.º ano, 7,2% no 8.º ano e 2,4% no 7.º ano. Há ainda 15,7% destes que se encontravam em em áreas de formação e educação vocacionais ou profissionais.

Também os diretores das escolas são convidados a participar, de forma a avaliar o sistema educativo e o contexto escolar em que se encontram.

Os resultados do PISA 2018 foram divulgados esta terça-feira e mostram que Portugal consolidou a sua posição, acima da média da OCDE, apesar de os alunos portugueses terem descido na avaliação da literacia científica e de leitura (embora não significativamente, no caso deste último parâmetro).