Associação Escola 31 de Janeiro aposta em educação ambiental no MediaLab DN

Neste workshop, o ponto de partida para a redação das notícias foi um dossier temático com conteúdos ligados à política ecológica dos R"s. Estas notícias, disponibilizadas neste dossier, têm em vista, não só as consequências do comportamento humano, bem como a importância da prevenção.

A parte prática da sessão passou pela construção de uma primeira página de um jornal temático onde todos os elementos da página (barra, manchete, destaque fotográfico e chamadas) estavam dentro do tema da ecologia, sempre relacionado com as várias editorias (Portugal, política, economia, internacional, cultura e desporto).

Estas temáticas apelaram bastante à atenção dos alunos uma vez que são atuais. A equipa do MediaLab, no decorrer da atividade, pôde aperceber-se de que os interesses gerais da turma se centravam sobretudo na preocupação com o plástico, no tema da desflorestação da Amazónia e em soluções ecológicas para o futuro.

Apostando na consciencialização dos jovens perante a pegada ecológica de cada um, estas atividades pretendem que os mesmos reflitam sobre a importância do seu papel em assuntos da sociedade, principalmente temas fundamentais como este.