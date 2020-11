Arroz doce de coco. Receita para fazer em casa

Pedro Bandeira Abril, 29 anos, começou a cozinhar bem cedo. Pelos 14 anos fez o seu primeiro curso de cozinha motivado pela separação dos pais e por ter percebido, na altura, que o seu pai não sabia cozinhar e não quis que lhe acontecesse o mesmo, contou recentemente numa entrevista.



Ainda antes de seguir carreira na cozinha cursou direito durante dois anos, mas percebeu que queria mesmo era estar entre os tachos.

Trabalhou no Hotel Dom Pedro e só depois fez a escola de hotelaria. Depois fez estágio no Bairro Alto Hotel, para de seguinda trabalhar no serviço de catering da Casa da Comida. Meses mais tarde abre o restaurante Lekker (delicioso em neerlandês). Ainda abriu outro restaurante Expressões, com um colega. Depois passou ainda por dois restaurantes: Sal Grosso e Taberna Salmoura.

Chef Pedro Bandeira Abril © D.R.

Já em plena pandemia integrou o Chapitô à Mesa onde é o chef responsável pelo restaurante perto do Castelo de São Jorge.

Para os leitores do DN, o chef Pedro Bandeira Abril partilha a sua receita de arroz doce de coco.

Ingredientes:

100 gramas coco ralado

12 gemas de ovo

150 gramas de açúcar amarelo

1 litro de leite de coco

250 gramas de açúcar amarelo

300 gramas de arroz

300 gramas de manteiga com sal

30 gramas de amido de milho

750 ml de água

Casca de lima

Citronela

Coco ralado

Flor de sal

Folha lima Kaffir

Galanga

Sal Grosso

Zest [rapas] de 4 Limas

Preparação:

- Ferver a água com todos os aromáticos e acrescentar uma pitada de sal até fazer um género de chá;

- Depois de ferver, retirar os aromáticos e colocar o arroz a cozer;

- Tapar durante 10 minutos;

- Apagar o lume e deixar outros 5 minutos tapado a descansar;

- Ferver o leite de coco com o açúcar e o coco ralado;

- Bater as gemas com o restante açúcar e o amido de milho;

- Quando o leite estiver a ferver, juntar metade ao arroz cozido e a outra metade

às gemas. O objetivo é temperar os dois preparados de maneira a prevenir um choque térmico;

- Juntar tudo num tacho e levar ao lume até fazer ponto de leite creme;

- Retirar do lume e deixar arrefecer à temperatura ambiente;

- Juntar a manteiga e as zests [raspas] das limas;

- Pegar numa frigideira seca e torrar o coco ralado até ganhar alguma cor;

- Juntar as zests de uma lima e flor de sal;

Servir este preparado por cima do arroz doce.