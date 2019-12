Alunos da Escola Básica de Alfornelos descobrem como funciona uma redação jornalística

Na manhã da passada quinta-feira, dia 28 de novembro, o MediaLab do Diário de Notícias recebeu alunos do 9º ano da Escola Básica de Alfornelos no seu workshop "Redação do Século XXI".

Começando com uma formação teórica sobre a evolução da comunicação, a equipa do MediaLab apresentou algumas dicas importantes para o que se iria suceder durante o resto da sessão, tais como termos jornalísticos utilizados no meio. Dentro destes conceitos, aprenderam o que são noticiários de rádio e de vídeo, que foi precisamente o que experienciaram de seguida.

Nesta experiência, o primeiro passo a realizar foi escreverem, por duplas, as suas próprias notícias para que depois as pudessem ler. No caso dos noticiários radiofónicos os alunos leram as notícias para um gravador, e no noticiário de vídeo, leram para uma câmara, através de um teleponto, para que pudessem viver a profissão da forma mais real possível.

No final de todas as atividades, os alunos que se mostraram bastante entusiasmados com o jornalismo, puderam ainda visitar os verdadeiros locais onde os jornalistas produzem o seu trabalho: os estúdios da TSF e a redação do DN. Como remate da sessão e memorando da experiência, cada um levou ainda para casa a edição semanal impressa do Diário de Notícias.