"Bob e Doug, bem-vindos à Estação Espacial Internacional " (veja em direto)

Os astronautas americanos Doug Hurley e Bob Behnken já atracaram na Estação Espacial Internacional (EEI). Este foi um procedimento totalmente automatizado: eles só iriam intervir se houvesse algum problema.

Os astronautas da NASA estão em órbita a bordo da cápsula Dragon - lançada no foguetão subindo Falcon-9 do Centro Espacial Kennedy da Flórida no sábado. A cápsula foi construída e é operada por uma empresa privada, a SpaceX - o que acontece pela primeira na história dos voos espaciais com tripulação.

A nave colocou-se sob a estação e manobrou até atracar numa porta. A atracagem começou às 15:17 (hora de Lisboa), no momento em que a EEI se encontrava em órbita sobre a China e a Mongólia. A operação ficou concluída pelas 15:30, como previsto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Só depois de devidamente atracada e de verificada a pressão os dois astronautas poderão desembarcar e juntar-se à tripulação russo-americana que já está a bordo da EEI.

Podem acompanhar a operação em direto através do site da NASA. Ou através da sua conta de Twitter, aqui:

Durante a viagem, Hurley e Behnken batizaram a sua nave - uma tradição entre os astronautas americanos, que remonta ao programa Mercury, no início dos anos 1960. Os dois astronautas anunciaram que a Dragon iria ficar para a história como "Cápsula Endeavor".

Hurley transmitiu uma mensagem de rádio para a Terra: "Escolhemos o Endeavor por algumas razões: Primeiro, por causa deste esforço incrível que a NASA, a SpaceX e os EUA têm realizado desde o final do programa de vaivéns espaciais em 2011. O outro motivo é um pouco mais pessoal para Bob e para mim. Ambos fizemos os nossos primeiros voos no vaivém espacial Endeavour e continuar a usar esse nome significa muito para nós".

Por sua vez, o Shuttle Endeavour, retirado da circulação há nove anos, tinha herdado o seu nome do HMS Endeavour, o navio de pesquisa comandado pelo explorador britânico James Cook na sua viagem à Austrália e Nova Zelândia no final do século XVIII.

O tal "esforço incrível" que Hurley referiu é o esforço para criar rotas comerciais na órbita baixa da Terra (LEO). O objetivo é transferir as operações espaciais de rotina nesta faixa para o setor privado, a cargo de empresas como a SpaceX, a empresa californiana criada pelo milionário Elon Musk.

A abordagem ágil e inovadora da SpaceX para o desenvolvimento de tecnologia de foguetes e cápsulas economizou biliões de dólares da NASA, quando comparada com os padrões antigos de aquisição, dizem os especialistas americanos. Assim, se tudo correr bem, a agência espacial dos EUA não irá mais ter veículos LEO; irá apenas comprar "o serviço de transporte" fornecido por empresas americanas.

Isso deverá libertar recursos financeiros para a tarefa muito mais complexa - e muito mais cara - de voltar a levar os astronautas à Lua. O programa Artemis tem como objetivo colocar os astronautas da NASA na superfície lunar novamente em 2024.

(notícia atualizada às 15:30 com a atracagem)