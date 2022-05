Vila Real vai ser palco de filmagens para produção de Hollywood

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse que a cidade vai ser palco de filmagens para uma produção de Hollywood, ligada à "alta velocidade", que coincidirá com o Circuito Internacional, apresentado esta quinta-feira.

O Circuito Internacional de Vila Real, que tem como prova principal a corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que conta com o português Tiago Monteiro (Honda Civic), regressa à cidade transmontana entre 1 e 3 de julho, após a interrupção de dois anos provocada pela pandemia de covid-19.

Sem querer adiantar pormenores, Rui Santos confirmou que decorrerão filmagens na cidade e em outros pontos da região de um filme "associado sobretudo à velocidade".

Referiu ainda que cerca de 600 pessoas estarão durante "quase dois meses", em Vila Real, associados a essas filmagens e que eletricistas, carpinteiros, donos de armazéns, hotéis e restaurantes estão a ser contactados para prestarem serviços a "este produtor".

"Isso tudo está a acontecer e, portanto, vamos ter com certeza também mais um fator economicamente importante para a região. Será também uma amostra importante para que o mundo conheça Vila Real e será com certeza um fator de animação à volta de todo este 'circo' que representa a velocidade e este conceito no concelho de Vila Real", salientou.

Esta produção que decorrerá entre os meses de junho e julho e aproveita também o palco do Circuito Internacional de Vila Real.

"Eu acho que o Circuito Internacional terá libertado aqui ou ali uma ou outra campainha para que se pudesse olhar para Vila Real", apontou.

Questionado sobre qual o filme em causa, Rui Santos não respondeu, apontando apenas que é uma produção ligada à velocidade.

Vila Real recebe a quinta etapa do WTCR, que começou no circuito francês de Pau, com a primeira das nove etapas da competição, que termina em Macau, entre 18 e 20 de novembro.