Conservar, proteger e sensibilizar. Estas são três das principais funções dos vigilantes da natureza, profissionais cujo escritório são os parques e as florestas espalhados de Norte a Sul do país. E trabalho não lhes falta num território que conta com 13 parques naturais, nove reservas naturais e um parque nacional, além de todas as paisagens e monumentos protegidos. Esta segunda-feira assinala-se o Dia Internacional do Vigilante da Natureza e o DN quis ir conhecer a realidade de quem todos os dias contribui para a sustentabilidade ambiental.

Portugal tem três milhões de hectares de floresta, aproximadamente um terço de todo o território nacional, mas apenas cerca de duas centenas de guardiões deste património natural. Paulo Tenreiro, 57 anos, dedica-se à profissão desde 1988 por "paixão" e gosto de aprofundar conhecimentos sobre as espécies da fauna e da flora. Tanto assim é que até nos tempos livres aproveita para fazer observação, participar em artigos científicos e congressos. "Sempre gostei do que faço, de ler e de conversar com outras pessoas sobre estes temas. Tenho 50 artigos científicos publicados e isto não me dá nem mais um tostão ao fim do mês, mas vale muito para mim. Sinto muito prazer naquilo que faço", conta-nos, ao telefone, enquanto faz captura e anilhagem científica de aves no Paul do Taipal, em Montemor-o-Velho. É ali bem perto, na Reserva Natural do Paul de Arzila, que Paulo Tenreiro desenvolve a sua atividade profissional - ora a vigiar, ora a sensibilizar.