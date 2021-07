Vieira só será ouvido este sábado. MP vai pedir prisão preventiva

Luís Filipe Vieira só vai ser ouvido este sábado a partir das 9.00 pelo juiz Carlos Alexandre, adianta a TSF.

O presidente do Benfica será o último dos arguidos a ser interrogado, depois de José António dos Santos, empresário conhecido como Rei dos Frangos, do empresário Bruno Macedo e do filho do líder encarnado, Tiago Vieira, todos ouvidos esta sexta-feira.

No entanto, o Ministério Público já decidiu pedir a prisão preventiva para o dirigente, uma informação foi confirmada pelo advogado de Luís Filipe Vieira, à saída do Tribunal Central de Investigação Criminal.

O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

Para esta investigação foram cumpridos cerca de 45 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.