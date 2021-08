Ver os mergulhos dos cachalotes entre o Pico e o Faial com dois biólogos a servir de guias

"Está à nossa esquerda, olhem. É um cachalote. Uma fêmea com cerca de 9 a 10 metros, são elas e em sistema matriarcal em maioria nas expedições nos mares dos Açores. Os machos geralmente mais a Norte, vêm reproduzir-se aqui com estes grupos de fêmeas. Atenção, atenção, vai mergulhar. Olhem, a barbatana caudal." Gisela Dionísio parece tão entusiasmada como os turistas a bordo do barco semirrígido da Naturalist Science & Tourism.

Em português e em inglês, passando de uma língua para a outra de forma natural, a bióloga vai explicando o que estamos a ver. Sem automatismos. Umas vezes explica mais em português, outras dá um pormenor extra em inglês. "Deverá estar lá em baixo uns 30 a 45 minutos. Mas os machos podem fazer mergulhos até uma hora e meia", esclarece, agora que alcançámos a costa sul da ilha do Pico e estamos um pouco mais protegidos do vento. Mesmo assim, as ondas fazem-se sentir, apesar de o céu estar semilimpo. Nuvens formam uma tiara branca na montanha do Pico, com mais de 2300 metros e o ponto mais alto de Portugal.

Gisela Dionísio e José Nuno, dupla de biólogos da Naturalist. © Naturalist

Golfinhos-de-risso, golfinhos-comuns, golfinhos-pintados e, claro, cachalotes. As duas horas no mar foram animadas em termos de observação de mamíferos marinhos. "O vigia em terra alertou-nos também para uma baleia-de-barbas, mas estava muito longe. Seria provavelmente uma sardinheira. A baleia-azul passa por aqui, mas não nesta altura. Passa entre março e início de junho", diz Gisela Dionísio. Acrescenta que os vigias que trabalham com as empresas de observação "começaram por ser antigos baleeiros, como o senhor Antero, mas foram passando o saber e hoje há gente mais jovem a fazer esse trabalho".

Ao leme está José Nuno Pereira, também biólogo. O barco semirrígido, com 8,5 metros, conta com um potente motor de 300 cavalos. É importante para vencer estas águas açorianas, que mesmo no verão não dão tréguas aos navegadores. Vinda da Horta, no Faial, a embarcação da Naturalist apanhou alguns passageiros na Madalena, no Pico, o meu caso, e quando iniciou o caminho para a observação teve de enfrentar a ondulação forte do canal que separa as ilhas.

Quando a alimentação dos golfinhos é uma festa para as cagarras, que nidificam nos Açores, mas passam inverno Brasil. © Naturalist

O Atlântico é ali obrigado a apertar-se em pouco mais de oito quilómetros. O açoriano Vitorino Nemésio foi ali buscar a inspiração para o célebre romance Mau Tempo no Canal, e sentimos esse tempo tempestuoso quando contornamos os ilhéus Deitado e de Pé em frente à Madalena.

Várias vezes José Nuno Pereira complementa as explicações da colega bióloga. Também é evidente nele o entusiasmo por aquilo que faz. E percebo que está em contacto permanente via rádio com o "senhor Antero". Vimos mais dois cachalotes, "juvenis", esclarece Gisela Dionísio. E explica que "os cachalotes são residentes sazonais nos Açores. As fêmeas estão aqui, mas os machos deslocam-se até latitudes mais a norte, como Islândia e Noruega, e regressam para o acasalamento. Entre março e agosto é altura da reprodução. As crias nascem 15 meses depois. Por isso vimos alguns juvenis".

Os jovens cachalotes fazem mergulhos curtos. As mães estão a ensinar-lhes a capturar os polvos e lulas de profundidade. "São animais que dependem dos cefalópodes de profundidade", nota a bióloga. E podem ter de fazer muitos mergulhos para se alimentarem. "Aqui mergulham entre 600 e mil metros. E nem sempre têm sucesso quando descem. Têm de fazer muitas tentativas para ter êxito na captura. O ambiente lá em baixo é inóspito. Um macho se estiver a alimentar-se pode estar à superfície apenas uns minutos e logo voltar a mergulhar. A duração dos mergulhos varia muito. Um macho, que terá entre 15 e 18 metros, pode permanecer hora e meia lá em baixo. Uma fêmea, com 8 a 12 metros, ficará 30 a 45 minutos."

Toda esta informação tem vindo a ser acumulada ao longo dos anos por biólogos como Gisela Dionísio e José Nuno Pereira. Hoje sabe-se muito mais sobre os cachalotes do que há dois séculos, quando Herman Melville escreveu Moby Dick. A caça à baleia acabou em 1984 nos Açores, quando o óleo retirado da cabeça dos cachalotes já tinha perdido o valor comercial, mas a tradição baleeira nos Açores era tão antiga que o escritor americano, na sua saga do capitão Ahab a perseguir a baleia-branca (na realidade, um cachalote albino), pôs o arpoador a ser da ilha do Corvo, a mais pequena das nove deste arquipélago descoberto por navegadores portugueses no século XV.

Golfinho-de-risso, que nasce cinzento mas vai ficando branco com a idade © Naturalist

"Os açorianos são um povo muito resiliente. Estamos no meio do Atlântico. Quando se deixou de caçar baleias, os açorianos já sabiam que a baleia não valia nada morta, só valia viva. Não foi fácil, mas fez-se a transição. Os vigias em terra com quem trabalhamos, os mais velhos, são um exemplo, com os binóculos poderosos, desta transição da caça à baleia para a observação", conta Gisela Dionísio, lisboeta que há seis anos escolheu os Açores para viver, entre trabalho e estudo. Estudo, sim, porque os biólogos, doutorados, estão a fazer pós-doc, o que significa investigar e redigir artigos científicos.

"A Naturalist é uma startup. Depois de terminarmos o doutoramento, e conhecendo bem o sistema científico em Portugal e as dificuldades de acesso a fundos para investigação, a melhor ideia que tivemos para continuar a responder às muitas perguntas que temos foi vir para os Açores, onde surgiu a hipótese de acesso a uma licença, que adquirimos. Assim, a Naturalist é uma startup e 10% das receitas vai para a ONG Associação dos Naturalistas do Atlântico, pelo que são os turistas a financiar a nossa investigação", explica Gisela Dionísio, investigadora do MARE da Universidade de Lisboa, cuja rede a Naturalist integra. José Nuno Pereira está ligado à Universidade dos Açores e há 15 anos que se fixou nas ilhas.

Antes de acelerar de volta à Madalena, e depois rumo à Horta, o semirrígido desacelera um pouco junto ao local onde o último cachalote mergulhou. Para recolher a pegada biológica do mamífero. "Tentamos recolher ADN do animal de duas formas: através de uma técnica nova, que é através de uma amostra de água, que pode ter ou não ADN; ou aguardar que venham à superfície pedaços de pele e depois fazer a sequenciação", explica Gisela Dionísio. Desde o início, deu para perceber que esta não era uma observação de baleias habitual.

