Vencer com o LinkedIn: o cocktail de dicas para o sucesso

Se é um utilizador assíduo da plataforma LinkedIn, então é provável que já se tenha cruzado com este nome: Pedro Caramez. É professor, consultor e formador em Marketing Digital, mas é através no LinkedIn que faz carreira já há cerca de 15 anos, tornando-se o expert nesta rede em Portugal.

Pedro Caramez lança agora o seu terceiro manual Vencer com o LinkedIn, após dois livros de sucesso - Como rentabilizar a sua presença online (2009) e Como ter sucesso com o LinkedIn (2013) - que o ajudaram a mudar a vida das pessoas, e conta ao DN como se deve lidar com a maior rede profissional do mundo.

Desde 2007 que o autor "se entrega ao conhecimento e divulgação do LinkedIn". "Era professor universitário e fazia muitas viagens pela Europa em programas de Erasmus para professores. O LinkedIn foi uma forma de encontrar escolas e universidades que me permitissem dar aulas fora de Portugal", afirma. Desde aí, foi "sentindo a dimensão da rede e o impacto que tinha ou que poderia vir a ter" e tudo se transformou numa "bola de neve que foi crescendo" e que lhe "transformou a carreira".

"Motivou-me o facto de esta ser uma rede de contexto profissional e poder ser uma alavanca para estudantes que estavam em fim de curso e procuravam emprego", confessa.

Este manual "procurou ser um livro que permitisse de forma simplista, levar às pessoas tudo aquilo que podem desenvolver para vencer no LinkedIn e uma participação na rede que se reproduza em resultados", diz. O livro, que terá em breve uma edição em inglês, está dividido por várias etapas com "listas de verificação" e oferece uma "viagem por vários temas do LinkedIn", para que cada utilizador saiba o que (não) fazer na rede.

Pedro Caramez admite que "quis de uma forma gráfica e assertiva permitir que as pessoas pudessem identificar tudo aquilo que poderiam realizar nesta rede social profissional, com confiança e segurança" e destaca que "uma das premissas basilares do livro é o perfil ou "cartão de visita"" de cada utilizador.

Um bom perfil com a adequada participação pode gerar boas oportunidades. Logo, o LinkedIn é uma rede que requer "cuidados redobrados com a imagem que se quer passar aos outros utilizadores". "A movimentação em outras redes como o Instagram ou Facebook poderá ser mais discreta, mas no LinkedIn a exposição é muito maior. Todo o tipo de operações que se desenvolve, desde gostos, comentários e visualizações, pode ser utilizada a teu favor ou contra ti", explica. Assim, esta rede causa um efeito reação: "Visitar o perfil de outros utilizadores gera curiosidade. Se vieram ver-me, eu vou ver de volta."

Quanto aos erros mais frequentes no LinkedIn, Pedro considera que existem quatro níveis: um perfil desatualizado e que não revele a experiência que o utilizador tem; não ter critério nem rigor no tipo de pessoas que se agregam à rede; ausência de comunicações com outros utilizadores e excesso de publicações sem interesse e pouco relacionadas com a área de atividade (sem esquecer o oposto: uma "não participação" também é um defeito).

No entanto, eis a "fórmula secreta" para o sucesso. De acordo com o guru, é necessário "pulverizar a participação na rede com contactos, estar atento ao perfil com regularidade, ser um utilizador ativo e gerar credibilidade ao perfil com uma rede qualitativa mais do que quantitativa".

Pedro Caramez não aconselha só pessoa individualmente também já ajudou várias empresas a alcançarem os seus objetivos na rede. "Procuro ter impacto nas duas vertentes: pessoal ou corporativa. Do lado corporativo já tenho tido situações diversas de empresas que reforçaram as suas ações de comunicação através deste canal". "É muito gratificante sentir que as minhas dicas e sugestões causam um impacto positivo", reconhece.

Para quem recruta ou procura emprego, "o LinkedIn é a plataforma ideal para encontrar e sermos encontrados". Portanto, o autor publica conteúdos diários sobre a utilização da rede, "quer seja virados para quem está em transição de carreira, recrutadores, profissionais da área comercial, ou pessoas que querem utilizar este canal como alavanca ou como marca pessoal", em pedrocaramez.com.

Porém, Pedro Caramez relembra que "vencer no LinkedIn não deriva apenas de uma ação, mas de um "cocktail" de várias operações que concorrem para o sucesso", que "vai depender de cada utilizador" da rede.

