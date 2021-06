Variante Delta responsável por 157 casos de covid-19 em Portugal

Foram identificados em Portugal, até esta quarta-feira, 157 casos de covid-19 da variante Delta (associada à Índia), verificando-se já a existência de transmissão comunitária desta mutação, o que é mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o mais recente relatório da DGS e do INSA com a monitorização das linhas vermelhas.

A variante Alpha (associada ao Reino Unido) foi a variante dominante durante mês de maio, mas prevê-se que a variante Delta se possa sobrepor a esta nas próximas semanas.

"Dado o aumento na frequência da variante Delta, provavelmente com maior transmissibilidade, o intervalo de tempo esperado entre o aumento do número de infeções e o número de internamentos em UCI, a tendência crescente dos vários indicadores a nível nacional, e a sua aproximação aos limiares linhas vermelhas, impõem ainda maior atenção à evolução dos indicadores de incidência, virológicos e de impacte, assim como ao aumento do nível de preparação dos recursos a nível regional e sub-regional para o controlo e mitigação da epidemia em Portugal, em especial na população não vacinada ou sem esquema vacinal completo", pode ler-se no relatório enviado às redações.

Relativamente a outras variantes, foram identificados até 16 de junho 113 casos da Beta (associada à África do Sul) e 146 daGamma (associada a Manaus, no Brasil).

O relatório da DGS e do INSA com a monitorização das linhas vermelhas salienta que o número de novos casos de infeção por 100 mil habitantes durante os últimos 14 dias foi de 105 casos, um número que refleta uma tendência crescente a nível nacional.

"Mantendo-se esta taxa de crescimento, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos/100 000 habitantes será inferior a 15 dias para o nível nacional e na região do Algarve, tendo já sido ultrapassado esse limiar em LVT, que poderá ultrapassar o limiar da incidência acumulada a 14 dias de 240 casos por 100 000 habitantes em menos de 15 dias", pode ler-se.

Já o valor do rT apresenta valores superiores a 1 a nível nacional (1,14) e em todas as regiões, o que sugere uma tendência crescente que é mais acentuada em Lisboa e Vale do Tejo (1,20).

Paralelamente, o número diário de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) tem revelado uma tendência crescente no continente, "correspondendo a 36 % (semana passada 29%) do valor crítico definido de 245 camas ocupadas".

Relativamente à testagem, a proporção de testes positivos foi de 2,3% (face aos 1,3% da semana passada).