"Vamos atingir hoje perto de nove mil novos casos", diz ministra da Saúde

Portugal vai atingir esta quarta-feira perto de nove mil casos de covid-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

"Antecipando um pouco os números de hoje [quarta-feira] que teremos, em termos de boletim da DGS, vamos atingir perto de nove mil casos novos registados nas últimas 24 horas no país", disse a ministra da Saúde em entrevista à TVI.

"É um facto que o número de óbitos continua relativamente controlado, estando embora o país já com excesso de mortalidade face ao valor de referência", disse a ministra.

Marta Temido estima que o país vai chegar a "um recorde de número de casos nos próximos dias".

A governante referiu que a realização de testes "são para quando as pessoa têm mesmo de fazer contactos", designadamente quando na altura das festas de Natal "vão estar com a família mais restrita e querem estar todos os seguros, mas a indicação preferível é mesmo no sentido de as pessoas evitarem o mais possível os contactos sociais."

"Este ainda não é um Natal em perfeita normalidade"

Questionada sobre o relato de falta de testes, devido ao aumento da procura à medida que se aproxima a noite de Natal, Marta Temido afirma. "Todos estamos articulados para oferecer aos portugueses o maior número de testes". Referiu que foram feitos contactos com os fornecedores para garantir a maior disponibilidade possível.

"Na parte do Governo houve a disponibilidade para o reforço" dos testes gratuitos, disse referindo-se ao anúncio do primeiro-ministro. "Vamos passar de quatro para seis o número de testes gratuitos por pessoa em cada mês", comunicou António Costa na conferência de imprensa após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

À TVI, Marta Temido salientou ainda a importância da vacinação, destacando o facto de na quinta-feira o país estar a vacinar em regime de "casa aberta". "É muito importante que os mais de 60 anos possam utilizar essa casa aberta tendo consciência que pode haver constrangimentos no acesso", afirmou.

"Temos de ter a perceção que este ainda não é um Natal em perfeita normalidade", declarou.

No que se refere à dose de reforço para quem tem mais de 50 anos, a ministra da Saúde disse que a "DGS já deu a validação técnica" e que em breve o processo vai começar para esta faixa etária no final do ano ou no início de 2022, mas não estipulou datas. "Não vou antecipar isso agora porque são cálculos que estamos a fazer internamente, mas nos próximos dias vamos seguramente avançar para a fatia etária dos 60 até aos 50 anos", disse.

Marta Temido espera que haja "boa compreensão de que estamos novamente perante uma situação de incerteza, relativamente à qual antecipamos medidas" que estavam previstas só para janeiro e que vão entrar em vigor a partir do dia de Natal.