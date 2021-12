Vai ser um Natal de chuva. Começa a cair já este domingo

A semana do Natal vai ter uma alteração do estado do tempo, com a chegada a Portugal Continental de precipitação, que poderá ser acompanhada de trovoada, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação meteorológica, a mudança do estado tempo em Portugal Continental vai acontecer a partir da tarde de domingo "devido à aproximação de uma depressão com expressão em altitude".

"Assim, a próxima semana será, em geral, caracterizada pela ocorrência de precipitação, que poderá ser acompanhada de trovoada. A precipitação será por vezes forte em diversos períodos ao longo da semana, em especial terça-feira, dia 21, havendo neste momento uma probabilidade elevada também para os dias de consoada e de Natal", pode ler-se no texto do IPMA.

Entre os dias 23 e 26 de dezembro "existe a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela", referiu ainda o documento do IPMA.

Entre segunda-feira e o dia 26 de dezembro, a temperatura do ar apresentará em geral valores amenos, um a três graus acima dos valores normais para a época do ano, com a temperatura máxima a variar entre 8°C e 18°C e a temperatura mínima a variar entre 6°C e 16 °C.

A exceção será o interior Norte e Centro na segunda-feira, onde deverá variar entre 0 e 8 °C.