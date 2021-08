Vacinação no Queimódromo considerada válida

PS critica Rui Moreira e exige respostas sobre suspensão da vacinação do Queimódromo no Porto

A vacinação ocorrida no Queimódromo do Porto a 9 e 10 de agosto foi considerada válida, após análise do Infarmed, pelo que os utentes vacinados nesses dias não terão de repetir a vacinação.

"O Infarmed concluiu que, relativamente às vacinas inoculadas nestes dias, não se verificou impacto na qualidade, estando assegurados os parâmetros de segurança e eficácia exigíveis. Por essa razão, considera-se que estes cidadãos contam com processos de vacinação válidos e que aqueles que já tiverem completado o seu esquema vacinal terão acesso ao certificado digital", pode ler-se numa nota enviada pela Direção-Geral da Saúde às redações.

Assim sendo, foram considerados válidos os Certificados Digitais COVID emitidos às 875 pessoas vacinadas no Queimódromo do Porto a 9 e 10 de agosto, 40 das quais com a vacina Comirnaty, da BioNTechPfizer, e 835 pessoas com a da Janssen.

A vacinação no Queimódromo foi suspensa há quase duas semanas, devido a uma falha na cadeia de frio tendo, posteriormente, os laboratórios Unilabs confirmado ter havido "um problema" no frigorífico de armazenamento das vacinas.

Mal foi conhecida pela task force, esta ocorrência foi "de imediato" encaminhada para a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), Polícia Judiciária (PJ) e Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, tendo sido aberto um inquérito.