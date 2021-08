Vacinação. Lisboa e Vale do Tejo é a região de Portugal Continental mais atrasada

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou a atrasar-se na vacinação. Segundo o relatório oficial, divulgado esta tarde e reportando à meia-noite de domingo, esta região é a que apresenta piores números de Portugal Continental e, a nível nacional, apenas os Açores ficam atrás -- por uma margem reduzida.

Com 61% da população com a vacinação completa e 70% com uma dose, LVT fica a perder para a região Norte, que tem já 72% da população com uma dose e 62% com a vacina completa.

Também o Algarve, outra região que até há pouco tempo era das mais atrasadas na vacinação em Portugal Continental, conseguiu recuperar grande parte do atraso, apresentando agora números até superiores aos referidos anteriormente: 63% têm já a vacinação completa, apesar de apenas 70% dos algarvios apenas terem sido inoculados com uma só dose.

Nas regiões autónomas os números são muito semelhantes, ainda que os Açores fiquem um pouco atrás: 71% uma dose; 60% duas doses contra 72% - 61% na Madeira.

Em termos de números totais, há já 6.403.987 portugueses com a vacinação completa, 62% do universo total.

Com pelo menos uma dose o relatório refere 71%, ou seja 7.330.505 pessoas.