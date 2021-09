Vacinação. 83% da população já tem as duas doses da vacina

Estão já 83% dos portugueses com a vacinação completa contra a covid-19, de acordo com o relatório da vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção Geral de Saúde. Um valor que representa 8 546 688 pessoas, segundo o documento.

Já quanto ao número de pessoas com uma dose, este número chega aos 86% (8 889 941 pessoas).

Repartindo o número por regiões, conclui-se que, como tem sido habitual, as zonas de Lisboa e Vale do Tejo permanecem, em Portugal Continental, as mais atrasadas, quando comparadas com as restantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Consulte o mapa abaixo:

Os valores nacionais da vacinação aproximam já muito o país da meta dos 85% traçada no plano de desconfinamento para a chamada "libertação", em que a maioria das medidas restritivas poderão ser levantadas.