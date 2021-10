Uma vacina contra a malária, a ajuda da Europa e o empenho da eurodeputada portuguesa

"Para quem imagina que tudo isto é retórica e boas intenções, um simples exemplo bastará", disse Maria da Graça Carvalho. "Há dias, a Organização Mundial de Saúde aprovou pela primeira vez o uso de uma vacina contra a malária em crianças de países da África Subsariana. A vacina em causa foi desenvolvida graças ao forte envolvimento direto e indireto, da parceria EDCTP, agora chamada de Saúde Global, a qual, não só continuará, como sairá reforçada neste Ato Único".

A declaração é da eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho., que assim resume a importância de programas em parceria que estão a construir um mundo melhor, com particular envolvimento da União Europeia e da própria professora. "Da vacina da malária à aviação comercial limpa", o tema que Maria da Graça Carvalho apresentou em Estrasburgo no âmbito das parcerias que abrem "portas para o futuro" foi também o mote para a sua coluna de opinião no DN, nesta semana (que pode ler aqui).

O relatório elaborado pela eurodeputada foi debatido no Parlamento Europeu nesta terça-feira à noite, focando-se nas nove parcerias europeias com a indústria, no âmbito do programa-quadro Horizonte Europa. Em causa está um investimento de 20 mil milhões de euros, dos quais pelo menos metade será suportada pelos parceiros privados.

"Este é um exemplo do extraordinário potencial destas iniciativas. E estou certa de que outras se seguirão", acrescentou a eurodeputada. "De uma nova geração de aviões comerciais, com níveis reduzidos de emissões de CO2, a medicamentos inovadores e uma gestão mais eficaz das nossas matérias-primas e recursos naturais. Sem esquecer a decisiva digitalização. Estas parcerias são portas que se abrem para o nosso futuro."

Na sua intervenção em plenário, no qual marcou presença a comissária europeia da Inovação, Investigação, Educação, Cultura e Juventude, Mariya Gabriel, Maria da Graça Carvalho sublinhou a importância decisiva deste investimento "para o presente e futuro da Europa e a diversidade de áreas cobertas pelas parcerias, abrangidas num Ato Único Simplificado".

A professora portuguesa explicou o trabalho realizado no relatório: "A inclusão no mesmo dos princípios da abertura, transparência e inclusão, transversais a todas as parcerias, o reforço da participação de pequenas e médias empresas e de startups, e o aumento de soluções inovadoras que chegam ao mercado, eliminando barreiras, simplificando processos e criando condições para a possibilidade de sinergias com outros programas e fundos europeus".

As nove parcerias são: Saúde Global, Iniciativa Saúde Inovadora, Tecnologias Digitais Essenciais (incluindo 5G e 6G), Europa Circular de Base Biológica, Hidrogénio Limpo, Aviação Limpa, Setor Ferroviário Europeu, Investigação Sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu e Redes e Serviços Inteligentes.