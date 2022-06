Um morto e três feridos em colisão no IP2 na zona de Portel

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão entre três viaturas ocorrida esta quinta-feira no concelho de Portel (Évora), no Itinerário Principal 2 (IP2), que está cortado naquele troço, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam às 16:12 o alerta para a colisão, envolvendo duas viaturas ligeiras de mercadorias e um veículo pesado de mercadorias.

O acidente aconteceu "à saída de Portel para Évora", no IP2, e o socorro às vítimas ainda está a ser efetuado, acrescentou a mesma fonte.

Segundo o CDOS, o sinistro provocou a morte de uma pessoa e três feridos, dois deles ligeiros e um em estado grave, mas, para já, a fonte não soube prestar mais esclarecimentos sobre as vítimas.

O trânsito "está cortado" naquele troço do IP2 para permitir, precisamente, as operações de socorro.

Para o local, foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 11 veículos e um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).