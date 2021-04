Três portugueses detidos em Cabo Verde ao tentarem embarcar com testes falsos

Três cidadãos portugueses foram detidos em flagrante delito, na sexta-feira, no aeroporto internacional da Praia, tentando embarcar para Portugal com testes PCR à covid-19 "com fortes indícios de ser fraudulentos", divulgou este domingo a Polícia Nacional cabo-verdiana.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Polícia Nacional explica que os três cidadãos portugueses foram detidos e apresentados às entidades judiciárias "para os devidos efeitos processuais", sem adiantar mais pormenores.

"De referenciar que os cidadãos detidos na posse dos testes com indícios de serem fraudulentas pretendiam seguir viagem com destino final Portugal", explica polícia cabo-verdiana.

Portugal e Cabo Verde exigem, para entrada no país, reciprocamente, testes PCR negativos à covid-19 realizados com pelo menos 72 horas de antecedência.

Ainda no mesmo dia, 2 de abril, um outro cidadão de nacionalidade portuguesa foi detetado no aeroporto internacional da Praia a tentar sair do país com divisas que não tinham sido declaradas às autoridades.

O montante em causa, que a Polícia Nacional não precisou, "encontrava-se dissimulado, na bagagem do passageiro" e foi apreendido por não terem sido seguidas "as formalidades legais nacionais no que tange a movimentação de divisas".

"O cidadão a que foi apreendido o montante seguiu viagem com destino a Portugal, sendo que o valor apreendido foi remetido ao Banco de Cabo Verde para os devidos efeitos", explica o comunicado.