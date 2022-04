Transmissibilidade muito elevada sem impacto na gravidade da doença

A transmissibilidade do SARS-CoV-2 mantém-se muito elevada, tal como já o tinha afirmado a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, há dois dias, mas o relatório sobre a monitorização da doença, divulgado, sexta-feira ao início da noite, veio comprová-lo.

De acordo com o relatório, a análise dos diferentes indicadores da epidemia demonstram essa transmissibilidade ao nível do número de novas infeções, embora esteja em tendência decrescente, mas não ao nível da gravidade da doença. O impacto na mortalidade geral é reduzido - não obstante a mortalidade específica de covid-19 se encontrar acima do valor de referência definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), 20 óbitos por milhão de habitante a 14 dias - e a tendência estável, sendo que mais de 90% ocorrem na faixa etária acima dos 80 anos. Dos 145 óbitos, registadas na semana de 5 a 11 de abril, 111 registaram nesta faixa, 22 na faixa dos 70 aos 79 anos e 7 na faixa entre os 60 e os 69 anos.

Quanto à mortalidade específica por covid-19, está em 28,8 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes, mantendo-se estável. A mortalidade por todas as causas encontra-se dentro dos valores esperados para a época do ano, o que indica reduzido impacto da pandemia na mortalidade, apesar do valor da mortalidade específica por covid19 se encontrar acima do limiar definido pelo ECDC.

Em relação ao número de internamentos, estes também se têm mantido estáveis, na ordem dos 1100, dos quais 60 em Unidades de Cuidados Intensivos. Segundo o relatório, o número de pessoas internadas em UCI no Continente revelou uma tendência estável em relação à semana anterior, correspondendo a 23,5% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

Sendo a razão entre o número de pessoas internadas e infetadas de 0,15, o que revela também uma tendência estável. Um valor que também é inferior aos observados em ondas anteriores, indicando uma menor gravidade da infeção do que a observada anteriormente. No entanto, o relatório recomenda que "deve ser mantida a vigilância da situação epidemiológica da covid-19 e a manutenção das medidas de proteção individual nos grupos de maior risco e a vacinação de reforço". O mesmo tinha sido já referido também por Graça Freitas.

A transmissibilidade é muito elevada, a tendência decrescente, o que faz com que o sistema de saúde reúna reúna capacidade para acomodar os doentes existente e até mesmo que venha "a registar-se um aumento de procura por doentes com a infeção".

O relatório divulgado refere ainda que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 7 dias, foi de 577 casos, com tendência decrescente a nível nacional, menos nas regiões do Norte e dos Açores, que não apresentaram qualquer diminuição no número de casos, mantendo uma tendência estável.

No período analisado, de 5 a 11 de abril, portanto com cinco dias de atraso, o R(t) apresentava um valor inferior a 1 a nível nacional (0,94), menos nas regiões do Norte (1,00) e dos Açores (1,02). No entanto, a nível nacional a tendência é decrescente.

Recorde-se, no entanto, que os números diários disponibilizados pela DGS e analisados pela equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa revelam que o número de novas infeções aumentou esta semana em relação à semana anterior e o R(t) também. Segundo referiu Carlos Antunes ao DN, na quinta-feira, o R(t) a nível nacional já está em 1.0, considerando que "são precisos mais uns dias para se observar se este aumento do número de casos tem impacto na incidência".

Neste momento, a linhagem BA.2 da variante Ómicron é claramente dominante em Portugal, estimando-se uma frequência relativa de 94% à data de 11 de abril de 2022. As pessoas com um esquema vacinal completo tiveram um risco de internamento duas a quatro vezes inferior do que as pessoas não vacinadas, entre o total de pessoas infetadas em fevereiro de 2022. Em março de 2022, na população com 80 e mais anos, a dose de reforço reduziu o risco de morte por covid19 em três vezes em relação a quem tem o esquema vacinal primário completo.